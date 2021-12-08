Путин назвал свои переговоры с премьером Греции весьма содержательными и результативными.

Путин на переговорах с Мицотакисом выразил надежду, что Греция поддержит заявку Москвы на проведение "Экспо-2030".

Россия продолжит гарантированные и бесперебойные поставки газа в Грецию и готова наращивать их, отметил президент. Россия всегда полностью выполняет свои обязательства по экспорту газа в Европу, поставки в Грецию в этом году выросли на 12%, заявил Путин.

РФ поддерживает поиск справедливого и жизнеспособного урегулирования кипрской проблемы, сообщил Путин.

Президент поблагодарил власти Греции за решение признать российские сертификаты о вакцинации "Спутником V".

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