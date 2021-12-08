Путин 9 декабря проведет заседание Совета по правам человека

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 9 декабря в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Председатель совета Валерий Фадеев доложит, в частности, о ходе выполнения ряда поручений главы государства, результатах деятельности в сфере миграционной политики, о совместной работе с Минюстом России и ФСИН по выявлению случаев нарушения прав в местах заключения, а также представит предложения по внесению изменений в законодательство о СМИ-иноагентах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в Кремле, традиционно в ходе заседаний СПЧ "проходит активный обмен мнениями между президентом и членами совета по широкому кругу вопросов, относящихся к деятельности этого консультативного органа при главе государства, созданного для содействия реализации его конституционных полномочий по защите прав и свобод человека и гражданина".