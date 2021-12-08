Путин: РФ не против членства своих партнеров в политических и экономических объединениях

СОЧИ, 8 декабря. /ТАСС/. Россия никогда не имела ничего против участия своих соседей и партнеров в политических и экономических объединениях. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров.

"Что касается членства Греции в двух блоках - в военном блоке, в североатлантическом НАТО, и в политико-экономическом объединении (Евросоюзе) - это разные вещи. Мы никогда и ничего не имели против присутствия наших ближайших соседей и партнеров в политических, экономических объединениях", - заявил президент РФ.

По его словам, Россия, напротив, считает, что это в известном смысле является большим плюсом. Он пояснил, что имеет ввиду исторические корни, которые связывают народы Греции и России. "Думаю, что Греция, как это было уже на протяжении многих десятилетий, всегда занимала и будет занимать настолько, насколько это возможно взвешенную объективную позицию по ряду вопросов, связанных с взаимодействием России и Евросоюза", - подчеркнул Путин.

Конфронтационная политика НАТО

Путин подчеркнул, что НАТО ведет отчетливо конфронтационную линию по отношению к России.

"Что касается НАТО, то это военный блок. К сожалению, блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России", - сказал президент. По его словам, высылка дипломатов, которая привела к закрытию структуры НАТО в Москве, говорит о том, что Североатлантический альянс настроен по отношении к РФ "мягко говоря не дружественно". Путин также указал на то, что НАТО объявляет Россию своим противником.

"Ничего здесь хорошего нет. Мы ни к каким конфронтациям ни с кем не стремимся", - заявил Путин. Он выразил надежду, что и в этом смысле Греция будет занимать позицию сдерживания.

Путин подчеркнул, что как бы то ни было, присутствие Греции в НАТО и ЕС никогда не мешало развитию двусторонних отношений. "Надеюсь, что так и будет в дальнейшем, и мы будем использовать наших греческих друзей для того, чтобы ориентироваться на то, что они могли бы сыграть какую-то позитивную роль во взаимоотношениях с двумя этими объединениями. Я здесь, честно говоря, больших проблем не вижу", - заключил российский лидер.