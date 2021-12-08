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Путин назвал свою беседу с Байденом очень открытой, предметной и конструктивной

Президент заявил, что они с Байденом констатировали продвижение диалога стран по кибербезопасности
© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

СОЧИ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин оценил свою беседу с американским коллегой Джо Байденом как открытую и конструктивную.

"Беседа была очень открытой, предметной и, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае, я надеюсь, что так оценивает результаты нашей встречи и американская сторона", - сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, подводя итоги беседы с Байденом.

"У нас есть возможность продолжить этот диалог, мне кажется, что это самое главное", - признался Путин.

Диалог по кибербезопасности

Путин заявил, что они с Байденом констатировали продвижение диалога стран по кибербезопасности.

"Говорили подробно о кибербезопасности, обеспечении безопасности в этой сфере, и констатировали, что после нашей встречи в Женеве нам удалось продвинуться по этому направлению весьма значительно", - сказал Путин.

По его словам, "налажен конструктивный диалог, он идет, созданы соответствующие структуры". "Налажен обмен информацией, и он носит позитивный характер и дает положительные результаты", - отметил президент РФ.

Президент России сообщил, что Москва за несколько дней подготовит предложения по вопросам безопасности и передаст их США. Глава российского государства отметил, что обсуждал вопросы безопасности с американским коллегой. "Это тема отдельного разговора. Мы договорились, что мы продолжим эту дискуссию и сделаем это предметно, обменяемся в ближайшее время нашими соображениями на этот счет", - отметил российский лидер.

"Свои соображения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней, в течение недели и передадим это американской стороне на рассмотрение", - заверил Путин. 

"Договорились о том, что будет создана соответствующая структура, которая сможет этим профессионально заниматься", - уточнил президент РФ.

Россия "максимально публично" представит свои предложения американской стороне по вопросам безопасности, указал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джо
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