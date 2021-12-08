Россия и Греция будут продвигать пакетные туры с поездками в обе страны

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия и Греция намерены продвигать совместные пакетные туры для организации комбинированных поездок в эти две страны. Об этом говорится в Совместном плане действий России и Греции на 2022-2024 годы, принятом по итогам переговоров лидеров двух стран в Сочи. Он опубликован в среду на сайте Кремля.

"Стороны условились стремиться к разработке и продвижению совместных пакетных туров для организации комбинированных поездок в Россию и Грецию, которые будут адресованы отдаленным туристским рынкам, а также для реализации программы по туризму "Шелковый путь" Всемирной туристской организации", - говорится в документе.

Россия и Греция будут также "наращивать сотрудничество в области круизного туризма в регионах Черного моря и Восточного Средиземноморья", указано в дорожной карте.

В документе отмечается, что "стороны выразили полное удовлетворение существенным прогрессом в сотрудничестве в области туризма и, в частности, усилиями по увеличению двусторонних туристических потоков". РФ и Греция будут, в частности, стремиться к сотрудничеству регионов двух стран в туристической сфере и обмениваться информацией о качестве предоставляемых услуг, развивать тематические туристические продукты, связанные с культурным, религиозным, паломническим, школьным, морским и прочими видами туризма и разрабатывать специализированные предложения для работников промышленных предприятий РФ.

Кроме того, страны продолжат обмен информацией и делегациями в рамках образования в области туризма.

Сотрудничество в борьбе с терроризмом и незаконной миграцией

Стороны договорились о том, что в ближайшие годы они будут наращивать сотрудничество в борьбе с терроризмом, незаконной миграцией, торговлей наркотиками и оружием. "В рамках сотрудничества в области обеспечения государственной и общественной безопасности стороны <...> будут наращивать взаимодействие между компетентными органами двух стран по следующим направлениям: борьба с терроризмом и его финансированием; борьба с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; борьба с транснациональной организованной преступностью; борьба с незаконной торговлей оружием", - говорится в документе.

Помимо этого, Россия и Греция будут совместно противодействовать незаконной миграции, торговле людьми. "Стороны также будут сотрудничать по вопросам, предусмотренным Конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 года", - указано в плане. Они также намерены обмениваться информацией как об отдельных преступниках, так и о преступных группировках.

Две страны намерены совместно бороться с киберпреступностью, незаконным перемещением культурных ценностей, отмыванием доходов, подделкой денежных знаков и других платежных средств, экстремистской деятельностью. Также предлагается упростить обмен информацией между компетентными российскими и греческими службами "при рассмотрении вопросов, касающихся предоставления гражданства, о лицах, совершивших умышленные преступления, которые наказываются лишением свободы минимум на шесть месяцев".

Взаимодействие на случай ЧС

Власти России и Греции планируют наладить круглосуточное взаимодействие на случай происшествий и чрезвычайных ситуаций. Так, предполагается определить контактные подразделения, которые будут осуществлять взаимодействие между двумя странами (при необходимости в круглосуточном режиме), обмениваться информацией и активизировать соответствующие государственные механизмы. "Информация, обмен которой будет производиться, будет касаться вопросов оказания помощи при происшествиях и чрезвычайных ситуациях или уведомления о возможных угрозах техногенного характера", - говорится в плане.

Отмечается, что контактные подразделения также могут организовывать группы помощи и обеспечивать их переброску из одной страны в другую в случае возникновения кризисной ситуации.

Помимо этого, РФ и Греция намерены создать двустороннюю комиссию по сотрудничеству в сфере медицины катастроф. Они также планируют разрабатывать и совершенствовать оперативные планы по вопросам, касающимся реагирования при землетрясениях, возникновении эпидемий и пандемий, чрезвычайных ситуациях в больницах. Страны также готовы проводить совместные учения и тренировки по этим направлениям, обмениваться опытом применения телемедицинских технологий.

Сотрудничество в области виноградарства и виноделия

Россия и Греция продолжат развивать сотрудничество в области виноградарства и виноделия. "Стороны продолжат развивать двустороннее сотрудничество в области сельского хозяйства по таким основным направлениям, как развитие товарооборота сельскохозяйственной продукции путем совместных усилий по устранению возможных технических препятствий, обмен инновационными технологиями в области сельского хозяйства и продовольствия, взаимодействие научных и исследовательских организаций, сотрудничество в области виноградарства и виноделия, использования посадочного материала и агротуризма", - говорится в документе.

Кроме того, Россия и Греция будут сотрудничать в укреплении двусторонней торговли сельскохозяйственными продуктами с географическими указаниями, в частности, продуктами с защищенным наименованием места происхождения (PDO - protected destination of origin), защищенным географическим указанием (PGI - protected geographical indication), органическими продуктами и продуктами, произведенными в рамках интегрированных систем управления (ICM - Integrated Crop Management Systems).

"Стороны будут также прикладывать совместные усилия в том числе для развития механизмов и административных процедур в целях упрощения торговли и устранения возможных технических препятствий в торговле и (или) для присвоения географических указаний, принимая во внимание их международные обязательства", - указано в плане.

Сотрудничество в области водородной энергетики

"Стороны выражают взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества в области водородной энергетики. В связи с этим Россия отмечает утвержденный в стране план мероприятий "Развитие водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 года", направленный на увеличение производства и расширение сферы применения водорода в качестве экологически чистого энергоносителя", - также говорится в документе.

Москва и Афины признают стратегическое значение снабжения Греции природным газом из России и подтверждают намерение продолжать сотрудничество в газовой сфере. Помимо этого, власти РФ и Греции заявили о поощрении участия российских и греческих компаний в развитии проектов энергетической инфраструктуры на территориях обеих стран, а также на территориях третьих стран, включая поставки основного энергетического оборудования.

"Стороны намерены изучить возможности сотрудничества в сфере технических услуг (engineering consulting) по проектам в нефтяной и газовой сфере между греческой компанией "Аспрофос", являющейся дочерней компанией "Хелленик петролеум", и российскими компаниями, работающими в этой сфере", - указано в плане.