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Посольству США в РФ вручили ноту с предупреждением об опасных последствиях провокаций НАТО

МИД РФ указал, что Россия оставляет за собой право реагировать на провокации США и НАТО у своих границ и задействует все имеющиеся средства, если эти действия не прекратятся
Посольство США в Москве fifg/Shutterstock/Fotodom
Описание
Посольство США в Москве
© fifg/Shutterstock/Fotodom

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России передало в среду ноту протеста посольству США в Москве с предупреждением об опасных последствиях провокаций у российских границ. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Военная активность США и стран - членов НАТО по периметру российских границ, включая полеты боевой авиации и опасные маневры кораблей ВМС, продолжает набирать обороты. От попыток проверить на прочность систему охраны наших рубежей американские военные и их натовские союзники перешли к провокациям против гражданских самолетов, что ставит под угрозу безопасность воздушного пространства и человеческие жизни. В связи с этими провокационными действиями посольству США в Москве 8 декабря была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности", - говорится в тексте комментария Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.

Россия оставляет за собой право реагировать на провокации США и НАТО у своих границ и задействует все имеющиеся средства, если эти действия не прекратятся, заявили в МИД.

"Оставляя за собой право реагировать на соответствующие вызовы со стороны США и ведомых ими членов НАТО <...> для предотвращения и устранения возникающих угроз, будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства", - говорится в комментарии.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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