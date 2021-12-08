Слуцкий: кардинальных изменений в отношениях РФ и ФРГ с приходом Шольца ждать не стоит

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вступление социал-демократа Олафа Шольца в должность канцлера Германии не приведет к скорым и кардинальным позитивным изменениям в отношениях Москвы и Берлина, однако именно при социал-демократах российско-германские отношения раньше "были достаточно хорошими". Такое мнение в среду выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Прежде именно при социал-демократах российско-германские отношения были достаточно хорошими. Сейчас, очевидно, на кардинальные позитивные изменения в политике Берлина по отношению к Москве рассчитывать не приходится. За исключением продолжения поддержки "Северного потока - 2", судя по заявлениям нового канцлера", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Слуцкий напомнил, что "Шольц настаивает на прямом диалоге Евросоюза с Россией", в предвыборной программе его партии отмечается важность "общеевропейской внешней политики", в том числе выработки единой позиции в отношениях с Москвой и Пекином.

"Диалог - это ровно то, что нужно для выстраивания понятных и конструктивных отношений. Но для этого сторонам необходимо слышать друг друга, действовать в интересах своего собственного народа (а не в рамках пресловутой евроатлантической солидарности), отбросить в сторону менторский тон и попытки изменить курс суверенной страны", - заключил глава комитета.

Шольц в среду официально стал новым канцлером Германии. За него отдали голоса 395 депутатов Бундестага (парламента ФРГ), против высказались 303 парламентария. Вскоре после этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу официальную грамоту о назначении канцлером.