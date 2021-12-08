МИД РФ: делимитация границ Грузии с соседними республиками способствовала бы стабильности

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Размежевание и последующая демаркация грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ внесла бы существенный вклад в повышение уровня безопасности в Закавказье. К такому выводу, говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ, пришли участники состоявшегося 7-8 декабря в Женеве 55-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Республики Абхазии, Грузии, Республики Южной Осетии, РФ и США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ.

"Реальным вкладом в повышение уровня безопасности в регионе могло бы стать пограничное размежевание Грузии с соседними республиками. Достижение этой цели в Москве, Сухуме и Цхинвале видят через запуск процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской госграниц с их последующей демаркацией", - говорится в сообщении МИД РФ.

Большинство участников дискуссий, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, сошлись во мнении, что обстановка в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье остается относительно стабильной. Не в последнюю очередь, указали в российском МИД, это результат устойчивой работы таких переговорных инструментов, как абонентские пункты горячих линий, механизм по предотвращению и реагированию на инциденты на границе между Грузией и Южной Осетией в населенном пункте Эргнет. "Россия приветствовала предпринимаемые Сухумом шаги, направленные на скорейшее возобновление деятельности аналогичного механизма на границе между Грузией и Абхазией в населенном пункте Гал, включая предложения абхазской стороны по обновлению его повестки дня", - сообщили в МИД РФ.

В МИД РФ отметили, что Россия и ее союзники придают приоритетное значение предоставлению Грузией юридически закрепленных гарантий неприменения силы, которые, как они полагают, следуют оформить в виде соглашения между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией - с другой. "Актуальность такого документа значительно возрастает с учетом интенсивной военно-тренировочной активности США и НАТО на территории Грузии и в акватории Черного моря, а также постоянного игнорирования странами - членами альянса российских мирных инициатив, нацеленных на снижение напряженности в Европе", - указали в МИД РФ.

"По убеждению России и ее союзников, существенным препятствием для конструктивного диалога в рамках Женевских дискуссий остается ежегодно вносимая Грузией крайне политизированная резолюция Генассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам. Рассмотрение указанного документа в Нью-Йорке без участия официальных представителей Сухума и Цхинвала по-прежнему блокирует обсуждение данной проблематики в женевском формате. Устранение этой проблемы может содействовать прогрессу на переговорах на гуманитарном треке под эгидой Женевских дискуссий", - добавили в МИД РФ.

На консультациях стороны высказались за продолжение совместных усилий по поиску путей укрепления стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Наиболее оптимальной диалоговой площадкой для работы на этом направлении были признаны Женевские дискуссии, обеспечивающие необходимые переговорные рамки для урегулирования отношений в "треугольнике" Сухум - Тбилиси - Цхинвал. Достигнута договоренность о проведении следующего раунда в марте 2022 года.