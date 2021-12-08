Путин отметил, что обсуждал тему санкций на переговорах с Байденом 7 декабря

СИРИУС /Федеральная территория/, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с молодыми учеными отметил, что обсуждал тему санкций на переговорах с президентом США Джо Байденом во вторник и с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в среду. Автор первого вопроса президенту, старший преподаватель Сколковского института науки и технологий Юрий Костюкевич, заявил, что хочет начать с темы санкций.

"Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался, и опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции", - ответил Путин. "И с Костюкевичем тоже про санкции", - в шутку продолжил президент.

Президент назвал санкции США против МФТИ чушью и попыткой сдержать развитие РФ. "Что можно констатировать: вводятся эти ограничения и санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Чем ваш институт угрожает безопасности США? Ничем. Это полная чушь", - сказал он, комментируя рестрикции против Физтеха и других российских научных организаций.

Этим действиям, по мнению Путина, есть только одно объяснение: они представляют собой попытку сдержать развитие России.

Он также заявил, что развитие России пытаются сдерживать извне, так как боятся конкуренции.​​​​ "Как только Россия начала выбираться из череды трудностей, в том числе восстановила свое конституционное единство, что было непросто сделать, когда начала развиваться, в лице России начал появляться конкурент - и на политической арене, и в сфере международной безопасности", - заметил он.

Россия стала конкурировать в производстве, науке, энергетике, добавил глава государства. "А это уже не нравится. Поэтому начали наши так называемые партнеры проводить политику сдерживания", - констатировал Путин.

По словам Путина, Запад начал проводить политику сдерживания в отношении РФ из-за того, что она начала выбираться из трудностей и развиваться, стала конкурентом.

Президент заявил, что Россия должна укреплять суверенитет, чтобы противостоять санкциям. Он обратил внимание на особое значение науки для страны, пояснив, что технологические достижения материализуются в "конкретные результаты развития". "Поэтому как можно отвечать? Глобально нужно, конечно, повышать суверенитет", - отметил Путин, говоря о санкциях США в отношении российской науки.

Также президент сообщил, что санкции в отношении РФ часто принимаются просто так, без видимых причин. Он добавил, что политические силы в США будто соревнуются между собой в антироссийском настрое. Путин считает, что американским политическим силам трудно будет выйти из антироссийского витка.

Как сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин заявил Байдену на саммите 7 декабря, что санкции не дают никакого эффекта для самих же США. Отвечая на уточняющий вопрос, какие сферы упомянул лидер Соединенных Штатов, говоря о конкретных возможных санкциях, Ушаков назвал политику, экономику и финансы.