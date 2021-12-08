МИД РФ: деятельность НАТО усложняет вопросы безопасности в Закавказском регионе

ТБИЛИСИ, 8 декабря. /ТАСС/. Деятельность НАТО в Закавказье делает сложной ситуацию, связанную с безопасностью в регионе. Об этом в среду сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко грузинским журналистам в ходе 55-го раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

"Ваша позиция по поводу деятельности НАТО понятна, а мы считаем, что она усложняет безопасность в регионе и не приносит того доверия, которое сейчас необходимо для нормализации важных отношений и стабилизации ситуации в этом очень важном регионе", - приводит Первый канал Общественного вещателя Грузии слова Руденко.

Официальный Тбилиси считает, что позиция Руденко относительно деятельности НАТО не входит в тему Женевских переговоров и больше похожа на угрозу со стороны Москвы. "Можно сказать, что это (позиция Руденко - прим. ТАСС) однозначно является попыткой искусственной смены повестки дня переговоров на такие вопросы, которые нерелевантны для женевских переговоров. Когда идет речь о европейской и евроатлантической интеграции Грузии, грузинская делегация воспринимает это как угрозу. Это является вопросом для Грузии, который не подлежит никакому пересмотру", - сказал замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия в беседе с грузинскими журналистами после окончания 55-го раунда переговоров.

В Женеве 7-8 декабря проходили переговоры по безопасности и стабильности в Закавказье. Как отметил Дарсалия, 55-й раунд завершился безрезультатно, так как после того, как Грузия поставила вопрос возвращения беженцев в Абхазию и Южную Осетию, делегация из России покинула переговоры.

Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием России, Абхазии, Южной Осетии и США при посредничестве спецпредставителей ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси.