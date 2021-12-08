Лавров обозначил главе МИД Армении необходимость делимитации границы с Азербайджаном

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном указал на необходимость скорейшего начала работы по делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в среду.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня. Особое внимание уделено ходу реализации сочинских договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 26 ноября 2021 года. С российской стороны ударение сделано на необходимости обеспечить скорейший запуск работы по делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией", - говорится в сообщении.

Лавров, сообщили в МИД РФ, также указал на необходимость перевести в практическую плоскость договоренности в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных и экономических связей под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

О ситуации вокруг Карабаха

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий на этой территории.

Через несколько месяцев, 11 января, лидеры трех стран собрались в Москве в очном формате. Переговоры оказались результативными - было согласовано создание рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.

26 ноября этого года в Сочи состоялись трехсторонние переговоры президента России, президента Азербайджана и премьер-министра, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Путин, Алиев и Пашинян условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Они также намерены вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации государственной границы между странами с последующей ее демаркацией. При этом РФ будет оказывать консультативное содействие по запросу сторон.