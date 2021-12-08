Лавров и генсек ОЧЭС обсудили сотрудничество в регионе на фоне пандемии

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генсек Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазар Комэнеску в среду обсудили взаимодействие в регионе на фоне пандемии и климатических изменений.

"В ходе беседы был обсужден широкий спектр вопросов, связанных с празднованием тридцатилетия ЧЭС, а также полугодовыми председательствами нашей страны в 2022 г. в указанной организации и на ее парламентской площадке - ПАЧЭС, - говорится в сообщении МИД РФ. - Рассмотрены текущие и перспективные задачи ЧЭС в контексте достижений целей устойчивого развития и активизации социально-экономического взаимодействия в Черноморском регионе на фоне таких крупных современных вызовов, как пандемия коронавируса, цифровая трансформация, борьба с изменением климата, а также рост разрывов в неравенстве между и внутри стран".

С российской стороны была подчеркнута важность укрепления самостоятельной идентичности Черноморского региона, его роли в обеспечении международных транспортных, торговых и энергетических потоков, гармонизации интеграционных процессов на базе инициативы президента РФ Владимира Путина о создании Большого Евразийского партнерства.

В дипведомстве добавили, что в рамках своего визита в Москву генсек ОЧЭС проведет консультации "с руководством Государственной думы, профильных министерств и ведомств, деловых кругов и общественных организаций". Комэнеску также выступит перед преподавателями и студентами Дипломатической академии МИД России.