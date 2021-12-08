Песков предложил Греции взять пример с Турции в вопросе сотрудничества с Россией

АФИНЫ, 8 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что исторически у России особые отношения с Грецией и есть возможности для их дальнейшего развития, предложив Афинам посмотреть на сотрудничество Турции, которая тоже является членом НАТО, с Россией, в том числе в военно-технической области.

Песков дал интервью на английском языке греческому телеканалу ANT1 накануне встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи. Сначала телеканал кратко изложил то, что будет в интервью, а в среду вечером в своем главном выпуске новостей показал его первые фрагменты. Полностью интервью будет продемонстрировано в передаче "Специальный репортаж" в пятницу вечером (в ночь на субботу по московскому времени).

"Исторически у нас очень особые отношения с Грецией. Речь идет о людях, духовности, религии. Каждый раз мы смотрим с большой надеждой на будущее наших двусторонних отношений. У нас очень хороший объем торгово-экономического сотрудничества, оно улучшается", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос, как бы он оценил российско-греческие отношения по десятибалльной шкале, Песков сказал: "Может быть, это несколько личное [мнение], это примерно шесть, потому что все еще есть много вещей, которые надо сделать. Во-первых, нам нужно подумать о двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве, потому что оно является лучшей системой страхования. Она поможет нам обойти и спасти нас от нестабильности в политической атмосфере. Греция - член НАТО, Греция - член ЕС, и у нас сейчас серьезные проблемы с обеими этими структурами".

На вопрос, имеются ли возможности для серьезного укрепления отношений и сотрудничества между Грецией и Россией, пресс-секретарь ответил: "Точно да". "Мы стремимся и готовы установить настолько развитые отношения с Грецией, насколько Греция готова это сделать", - сказал Песков. Он привел пример Турции, у которой, "несмотря на членство в НАТО, очень продвинутая степень военно-технического сотрудничества" с РФ. "Мы планируем с ней взаимные двусторонние проекты, потому что они достаточно суверенны, чтобы принимать решения, несмотря на свое членство в НАТО. Потому что это отвечает их национальным интересам", - пояснил Песков.

В интервью Песков коснулся греко-российских отношений и ожиданий, которые возникли в связи со встречей Путина с Мицотакисом, сотрудничества Москвы и Анкары, энергетического кризиса, от которого страдает вся Европа и который привел к резкому росту цен на природный газ, и вопроса об Украине, который монополизирует всеобщий интерес на политической арене, отмечает телеканал.