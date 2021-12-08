Россия намерена поставить Турции дополнительную партию ЗРС С-400

На вопрос о том, собирается ли Россия поставить Турции еще одну партию ЗРС С-400, Песков ответил: "У нас есть определенное понимание с нашими турецкими партнерами, и мы надеемся на это. Мы надеемся на это, да".

Корреспондент телеканала спросила Пескова, в чем заключается особый интерес России в предоставлении Турции ЗРС С-400, несмотря на американские санкции. "Мы все знаем, что США нравится играть в эту игру с санкциями, хотя у нас есть понимание, что они никогда не достигают целей. Им ни разу не удалось заставить какую-либо страну изменить свое мнение. Наша политика заключается в том, что мы открыты к сотрудничеству с различными странами, особенно с нашими партнерами. Этот тип сотрудничества между Россией и Турцией не должен быть угрозой ни для одной страны, особенно для Греции, потому что эта система не наступательная, она оборонительная, на 100% оборонительная", - заверил он.

Песков дал интервью телеканалу накануне встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи. Сначала телеканал кратко изложил то, что будет в интервью, а в среду вечером в своем главном выпуске новостей показал его первые фрагменты. Полностью интервью будет продемонстрировано в передаче "Специальный репортаж" в пятницу вечером (в ночь на субботу по московскому времени).

Поставка С-400 Турции

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон ранее исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Кроме того, США долгое время грозили Турции введением ряда односторонних санкций, но не спешили делать эти шаги, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение подобных рестрикций без ответа. В декабре 2020 года Вашингтон ввел такие санкции.

В июле 2021 года генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил журналистам в ходе авиасалона МАКС-2021, что "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") в ближайшие месяцы подготовит проект по поставке Турции дополнительной партии зенитных ракетных систем С-400. По словам Михеева, как ожидается, в ближайшие месяцы этот проект будет завершен. Он тогда отметил, что "проводятся завершающие консультации, сформирована финансовая модель, сформирована программа технологического сотрудничества в этом проекте".