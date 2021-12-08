Грызлов: Киев отказывается согласовать с ДНР и ЛНР особенности будущего статуса Донбасса

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Украина в нарушение минских соглашений отказывается согласовывать с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) особенности будущего статуса Донбасса. Об этом в среду заявил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по окончании очередного ее заседания.

"В нарушение прямых предписаний минских соглашений Украина уже в течение семи лет отказывается от обсуждения с Донецком и Луганском особенностей будущего статуса Донбасса и не раскрывает свою позицию по данному вопросу. Недостижение соответствующих договоренностей - это основная причина отсутствия прогресса в урегулировании", - сказал он.

По словам Грызлова, делегация Киева не стали дезавуировать заявления командования своих вооруженных сил о возможности нарушения мер по укреплению режима перемирия в Донбассе. "К сегодняшнему заседанию представителями Донецка и Луганска еще 2 декабря были внесены предложения о комплексе шагов по реализации мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года. Представители Украины в течение восьмичасовых переговоров не смогли дать окончательный ответ на инициативу Донбасса, в том числе на предложение, чтобы Киев официально дезавуировал прямо противоречащие договоренностям об усилении перемирия заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины [Валерия] Залужного и командующего операцией объединенных сил [Александра] Павлюка относительно порядка открытия огня по собственному усмотрению военнослужащих, а также о применении на Донбассе боевых беспилотных летательных аппаратов", - указал он.

Как заявил полпред России, Киев не готов вернуться к координационному механизму по предотвращению эскалации. "Представители Украины оказались не готовы подтвердить возвращение к участию в согласованном 22 июля 2020 года координационном механизме по предотвращению эскалации и перестрелок", - отметил он. По данным Грызлова, украинская делегация попросила предоставить им дополнительное время до 9 декабря для подготовки предметных предложений по инициативе Донбасса.

Он также добавил, что из-за позиции Украины до сих пор не состоялось одновременное открытие КПП "Золотое" и "Счастье".