Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о региональной публичной власти

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума в четверг рассмотрит во втором, основном чтении проект нового базового закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, который призван определить полномочия регионов и в том числе закрепить единый срок пребывания на посту глав субъектов Федерации.

Документ приводит законодательство в этой части в соответствие с Конституцией РФ. Закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления "в их совокупности входят в единую систему публичной власти", их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент РФ.

Законопроектом определены принципы деятельности органов власти регионов. При этом федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих полномочий, если это не противоречит основному закону. Закрепляется, что региональные законы и нормативные акты не могут противоречить конституции и федеральным законам.

Глава субъекта РФ избирается гражданами напрямую или депутатами регионального заксобрания на пять лет. Сейчас срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет. При этом законопроектом снимается запрет для высшего должностного лица региона на замещение этой должности в течение более двух сроков подряд, как это предусмотрено действующим законодательством. Руководитель региона может быть отрешен от должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. При этом законопроект позволяет президенту РФ прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям. Издание противоречащего конституции нормативного акта может повлечь предупреждение со стороны главы государства.

Законопроектом также установлен перечень полномочий законодательных собраний регионов. Срок полномочий депутатов одного созыва составляет пять лет. Глава региона сможет распустить парламент в случае, если он принял закон, противоречащий конституции или федеральному законодательству. Такое противоречие должно быть установлено судом, при этом у заксобрания есть шесть месяцев для его устранения. Заксобрание может быть также распущено в случае, если его депутаты не проводят заседания в течение трех месяцев подряд.

Спорные моменты

Законопроект устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица - "глава субъекта РФ". Однако это не означает, что в России исчезнут мэры или губернаторы - конституцией или уставом региона может быть предусмотрено дополнительное наименование этой должности, но за одним исключением - запрещается использовать слово "президент". Этот пункт вызвал дискуссии, против него, в частности, выступили власти Татарстана. В профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступило сразу несколько поправок на эту тему с предложением либо вообще вычеркнуть данный пункт из законопроекта, либо сохранить данное название должности главы субъекта РФ там, где оно есть сейчас, с запретом другим регионам вводить его у себя. Все они были отклонены.

В то же время ко второму чтению комитет поддержал поправку, согласно которой высший исполнительный орган власти субъекта РФ может именоваться не только "правительством", но и иметь другое название, исходя из исторических и национальных традиций.

Другой спорный вопрос был связан с перечнем полномочий регионов - ко второму чтению профильный комитет предложил существенно расширить его и сделать исчерпывающим.

Помимо этого в редакции первого чтения предлагалось сократить срок предоставления регионом отзыва на федеральные законопроекты совместного ведения с 30 до 15 дней. Эта инициатива также вызвала нарекания. В итоге комитет рекомендовал изменить данную статью, сохранив тридцатидневный срок с возможностью сокращения его до 15 дней в случаях, определенных в регламенте Госдумы.

В законопроект также войдут нормы о так называемых регионах-матрешках, когда один субъект РФ находится в составе другого. Предусмотрено зачисление доходов автономных округов в бюджет области.