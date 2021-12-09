Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Характер народа России во все времена помогал с честью противостоять всем, кто посягал на земли страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня Героев Отечества.

"Этот праздник неразрывно связан с историей страны. Он знаменует подвиги и наших предков, и наших современников - всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине", - подчеркнул глава государства.

"Героизм этих поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер нашего народа. Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю", - заявил Путин.

Президент сделал акцент на том, что "какой бы жестокой, беспощадной ни была угроза, защитники Отечества, солдаты, офицеры всегда проявляли исключительную отвагу". "Так было и в сражениях 1812 года, и на фронтах Первой мировой, в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнул он.

Труд медиков

Путин отдельно обратил внимание на важность труда медиков.

"Мы гордимся теми, кто приумножал и приумножает силу, могущество страны своим подвижничеством, самоотверженно, невзирая на риск, спасает других. Особые слова - медицинским работникам, представителям многих других профессий, всем, кто сейчас, в наши дни достойно продолжает великие традиции мужества, верности, долга и бескорысти", - сказал Путин.

Он продолжил, что в этот день выражает признательность всем современникам, кто за свои выдающиеся поступки был удостоен высоких государственных наград, званий Героев Российской Федерации, Советского Союза, орденов Славы и Святого Георгия.

"Очень важно, что такую преемственность видят, понимают молодые люди, что для них любовь к Отчизне, к родной земле, к своему народу становятся надежной и прочной основой жизни", - заключил президент.

Уважение к героям

Президент убежден, что уважение к подвигам героев Отечества в России всегда будет укреплять единство страны, объединяя людей разных национальностей, конфессий и взглядов.

"В России живут люди разных национальностей и вероисповеданий, взглядов и убеждений, но уважение к героям Отечества, к их подвигу объединяет всех нас, дает силы, энергию, стремление идти вперед, укрепляет наше единство. Убежден, так будет во все времена", - сказал Путин.

Герои Победы

Каждый защитник Родины в годы Великой Отечественной войны был героем, а весь советский народ проявил невиданное мужество и единство, заявил Путин.

"Мы преклоняемся перед теми, кто 80 лет назад, в декабре 1941-го, остановил и разбил врага у стен Москвы. Преклоняемся перед всеми, кто приближал великую Победу, не щадя себя, свои жизни, защищал наше Отечество. Каждый из них - герой", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что "непреодолимым препятствием для врага" в годы Великой Отечественной войны стал массовый, всенародный героизм. "Именно он сломал, сокрушил планы захватчиков, иллюзию того, что нашу страну можно покорить. Советский народ проявил невиданное мужество и единство, силу духа", - отметил президент.

День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. Памятная дата была установлена в 2007 году. В этот день чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 до 1917 года.