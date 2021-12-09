Грызлов: Киев попросил сутки для ответа на предложения Донбасса по укреплению перемирия

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Киев попросил дополнительные сутки, чтобы подготовить конкретные предложения насчет последних инициатив Донецка и Луганска по укреплению режима перемирия в Донбассе. Об этом сообщил журналистам полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам состоявшегося в среду очередного заседания в режиме видеоконференции.

"К заседанию представителями Донецка и Луганска еще 2 декабря были внесены предложения о комплексе шагов по реализации мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года, - рассказал он. - Представители Украины в течение восьмичасовых переговоров не смогли дать окончательный ответ на инициативу Донбасса, в том числе на предложение, чтобы Киев официально дезавуировал прямо противоречащие договоренностям об усилении перемирия заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и командующего операцией объединенных сил [силовой операцией Киева в Донбассе] Александра Павлюка относительно порядка открытия огня по собственному усмотрению военнослужащих, а также о применении в Донбассе боевых беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, представители Украины оказались не готовы подтвердить возвращение к участию в согласованном 22 июля 2020 года координационном механизме по предотвращению эскалации перестрелок".

В результате, как отметил Грызлов, "украинская делегация попросила предоставить им дополнительное время до 9 декабря для подготовки предметных предложений по инициативе Донбасса".

Дополнительные меры

В июле прошлого года контактная группа согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима бессрочного прекращения огня. Договоренности включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование сторонами любых видов летательных аппаратов, на ведение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры. Соглашения также предусматривают применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора контактной группы, создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства украинских вооруженных сил и руководства народной милиции Донецкой и Луганской народных республик после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

Все эти меры не могут быть полностью или даже частично отменены никакими другими приказами, в том числе секретными, и должны действовать до полного и всеобъемлющего урегулирования конфликта.

Однако Киев так и не выполнил до конца эти договоренности. В частности, до сих пор не создан координационный механизм по реагированию на нарушения режима прекращения огня. Кроме того, представители украинского командования постоянно делают заявления о возможности открывать ответный огонь на линии соприкосновения в Донбассе без всякого разбирательства.