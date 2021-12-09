В посольстве РФ назвали безответственными слова сенатора США о применении ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Высказывания американского сенатора Роджера Уикера (республиканец, от штата Миссисипи) о возможности использования против России ядерного оружия в случае обострения ситуации вокруг Украины являются свидетельством безответственности. Об этом заявило в среду посольство РФ в Вашингтоне.

"Обратили внимание на ремарки сенатора-республиканца Роджера Уикера телеканалу Fox News 7 декабря. Комментируя ситуацию, связанную с внутриукраинским кризисом, законодатель рекомендовал президенту США в случае обострения обстановки не исключать возможность военных действий, включая превентивное применение ядерного оружия против России. Подобные высказывания - безответственны. Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - говорится в комментарии, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.

"Шутить с ядерным оружием не подобает американскому политику, работающему в законодательном органе США", - добавили в посольстве.