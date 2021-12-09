КПРФ внесла в Госдуму законопроект, предлагающий отменить онлайн-голосование на выборах

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, предлагающий не применять дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в РФ. Документ размещен в четверг в думской электронной базе данных.

Коммунисты предлагают "до завершения формирования полноценной системы ДЭГ, обеспечивающей на программно-техническом, организационном и правовых уровнях реализацию всех основополагающих принципов выборов", исключить положения, касающиеся онлайн-голосования, из законов "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и "О выборах депутатов Государственной думы".

"В ходе выборов в Государственную думу 17-19 сентября 2021 года выявлены серьезные недостатки в дистанционном электронном голосовании, в связи с чем требуется прекратить действие соответствующих положений", - аргументируют депутаты свое предложение.

По мнению коммунистов, к ДЭГ есть следующие вопросы: отсутствие правовых механизмов, гарантирующих установление подлинности личности голосующего онлайн, проблема свободного доступа к электронным спискам избирателей, отсутствие регламента наблюдения за онлайн-голосованием и доступа к контролю за работой ПО со стороны избирателей, кандидатов и партий. "Отсутствуют барьеры против взломов и хакерских атак", - указывают депутаты КПРФ, предлагая также ввести для программистов, разрабатывающих и обслуживающих программы ДЭГ, ответственность за влияние на ход и результаты голосования.

КПРФ после сентябрьских выборов в Госдуму заявляла о непризнании итогов дистанционного электронного голосования в Москве. Как утверждал, выступая в Центризбиркоме, зампред ЦК партии Дмитрий Новиков, по итогам очного голосования "целая группа" кандидатов от КПРФ побеждала в одномандатных округах в столице, но утратила лидерство после подсчета результатов онлайн-голосования.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе прошло в шести регионах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Дистанционное голосование в Москве проводилось на собственной платформе.