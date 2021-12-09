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Переговоры Путина и Байдена
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В МИД РФ начали прорабатывать поручения по итогам встречи Путина и Байдена

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поручения имеют долгосрочную основу
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. МИД РФ прорабатывает поручения по итогам переговоров по видеосвязи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщила в четверг официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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"Эти поручения имеют долгосрочную основу, безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран, МИД приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин и Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа длилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины. Лидеры также обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, ДжоЗахарова, Мария ВладимировнаПереговоры Путина и Байдена
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