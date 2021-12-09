В МИД РФ начали прорабатывать поручения по итогам встречи Путина и Байдена

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. МИД РФ прорабатывает поручения по итогам переговоров по видеосвязи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщила в четверг официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

"Эти поручения имеют долгосрочную основу, безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран, МИД приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин и Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа длилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины. Лидеры также обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.