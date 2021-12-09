Захарова: бойкот США Олимпиады в Пекине ведет к разрушению мировой спортивной системы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Попытки США доминировать на мировой спортивной арене и их дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине ведут к развалу устоявшейся спортивной системы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

"Они (США - прим. ТАСС) хотят доминировать полностью на своих правилах. Поэтому это уже не просто политизация, мы говорили об этом ранее. Сегодня, на мой взгляд, надо говорить о развале мирового спорта, в том числе в интересах США, которые это не скрывают, а скоро будут говорить об этом открытым текстом. Правила переписываются исходя из их идеологических установок", - сказала дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать инициированный Вашингтоном бойкот Олимпиады.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. При этом команда спортсменов примет участие в Играх. Вашингтон уведомил о планах своих союзников, пока официально инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада. Китай в ответ назвал такое решение противоречащей Олимпийской хартии политической манипуляцией и пообещал принять контрмеры.