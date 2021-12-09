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Консультации России и США по визовым вопросам состоятся до конца года

Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов отметил, что проведение консультаций было запланировано еще до переговоров лидеров РФ Владимира Путина и США Джо Байдена

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Очередной раунд российско-американских консультаций по визовым вопросам состоится в конце года, дата определяется. Об этом заявил в четверг журналистам статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Обсуждается дата, - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. - В декабре точно, до нового года еще один раунд состоится".

Он добавил, что проведение консультаций было запланировано еще до переговоров лидеров РФ Владимира Путина и США Джо Байдена во вторник.

18 ноября посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что представители России и США на консультациях в Вене обсудили весь комплекс вопросов функционирования диппредставительств, в том числе визовые вопросы и проблемы захваченной дипсобственности. Ранее дипломатические источники сообщили ТАСС, что консультации России и США по двусторонним вопросам начались в Вене 17 ноября за закрытыми дверями. Российскую делегацию возглавлял директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон. По словам источника, стороны не планировали общаться со СМИ по итогам переговоров.

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