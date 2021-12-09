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В МИД РФ заявили, что ни одному государству не удастся справиться с коррупцией в одиночку

При этом замглавы ведомства Олег Сыромолотов указал, что каждому государству приходится бороться с коррупцией "у себя дома"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Коррупция подрывает правовые системы государств и тормозит их развитие, с этим вызовом в одиночку не удастся справиться ни одной стране. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

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"Разрушительные масштабы коррупции поистине глобальны. Она подрывает правовые системы государств, тормозит их устойчивое развитие, снижает доверие инвесторов, разъедает моральные устои общества, и справиться с этим вызовом в одиночку не удастся никому. При этом нередко преступления коррупционной направленности выходят за рамки одного государства", - сказал высокопоставленный дипломат.

Он подчеркнул, что в связи с этим борьба с коррупционными преступлениями должна иметь транснациональный характер и вестись системно. "Именно поэтому столь важное значение приобретает укрепление сотрудничества международного сообщества на антикоррупционном треке, а также развитие международно-правовой базы на основе Конвенции ООН против коррупции", - добавил замглавы МИД.

При этом Сыромолотов указал, что каждому государству приходится бороться с коррупцией "у себя дома". "Конвенция [ООН] как раз и определяет это как обязанность всех ее участников. Но в то же время к заключению Конвенции привело понимание того, что обеспечить эффективность этих усилий можно только сотрудничая друг с другом", - резюмировал он.

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