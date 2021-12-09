{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минобороны РФ заявили, что присутствие США в Сирии мешает борьбе с террористами

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, также оказывается помощь в возвращении беженцев, восстановлении инфраструктуры и территориальной целостности страны

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Незаконное военное присутствие в Сирии снижает эффективность борьбы с террористами, способствует попыткам боевиков расширить свое влияние в стране. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

"Незаконные вооруженные формирования не отказались от планов по расширению территорий своего влияния. И этому способствует нелегитимное военное присутствие Соединенных Штатов и ряда других стран на территории Сирии, которое снижает эффективность борьбы с террористическими отрядами", - сказал Герасимов.

По его словам, Воздушно-космические силы России совместно с правительственными войсками Сирии продолжают рейды по ликвидации террористов, одновременно с этим оказывается помощь в возвращении беженцев, восстановлении инфраструктуры и территориальной целостности страны.

"В зоне деэскалации "Идлиб" ведется работа с турецкой стороной по выполнению существующих договоренностей и поддержанию режима прекращения боевых действий", - сказал начальник Генштаба.

Теги
СШАСирияРоссия
Путин поговорил по телефону с Меркель
Президент РФ заверил, что экс-канцлера ФРГ всегда будут рады видеть в России
Путин поговорил по телефону с Меркель
Читать полностью