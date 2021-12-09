В Минобороны РФ заявили, что присутствие США в Сирии мешает борьбе с террористами

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Незаконное военное присутствие в Сирии снижает эффективность борьбы с террористами, способствует попыткам боевиков расширить свое влияние в стране. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

"Незаконные вооруженные формирования не отказались от планов по расширению территорий своего влияния. И этому способствует нелегитимное военное присутствие Соединенных Штатов и ряда других стран на территории Сирии, которое снижает эффективность борьбы с террористическими отрядами", - сказал Герасимов.

По его словам, Воздушно-космические силы России совместно с правительственными войсками Сирии продолжают рейды по ликвидации террористов, одновременно с этим оказывается помощь в возвращении беженцев, восстановлении инфраструктуры и территориальной целостности страны.

"В зоне деэскалации "Идлиб" ведется работа с турецкой стороной по выполнению существующих договоренностей и поддержанию режима прекращения боевых действий", - сказал начальник Генштаба.