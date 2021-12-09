Мособлдума назначила членов избиркома региона с правом решающего голоса

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании назначили семь членов Избирательной комиссии Подмосковья с правом решающего голоса.

"В Московскую областную думу поступили предложения по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии от девяти партий и одно предложение от ЦИК РФ. Таким образом в думу поступили документы на 10 кандидатов. <...> Документы, представленные кандидатами, были рассмотрены 8 декабря на заседании комитета по вопросам госвласти и региональной безопасности. <...> Фактически из десяти представленных кандидатур шесть кандидатур должны быть рассмотрены, и если нет весомых аргументов для их отвода, должны быть включены в новый состав избирательной комиссии. Из оставшихся четырех кандидатов мы должны выбрать еще одного, чтобы количество назначаемых думой членов Мособлизбиркома равнялось семи", - сказал председатель комитета по вопросам госвласти и региональной безопасности Мособлдумы Александр Баранов.

Депутаты утвердили семь членов Мособлизбиркома с правом решающего голоса. Ими стали Руслан Фурс ("Единая Россия"), Виктор Ярославцев (КПРФ), Ольга Балабанова (СПЗП), Александр Краюшкин (ЛДПР), Семен Аносов ("Новые люди"), Олег Селекзянов (предложение ЦИК РФ) и Роман Ромишевский ("Зеленая альтернатива").

Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о назначении членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. Согласно документу, членами Мособлизбиркома назначены Илья Березкин, Игорь Кудрявин, Александр Колегов, Андраник Мигранян, Александр Новосельцев, Юлия Ольшанская, Николай Ханин.