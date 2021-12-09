В финальный этап выборов мэра Омска прошли директор "Омскводоканала" и глава района

ОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Конкурсная комиссия по выборам мэра Омска из представленных 26 кандидатов путем голосования отобрала в четверг директора "Омскводоканала" Сергея Шелеста и главу Марьяновского района Аркадия Ефименко, сообщила журналистам председатель комиссии Лидия Герасимова. Оба кандидата будут представлены 15 декабря депутатам горсовета, которые и выберут главу города.

Внеочередные выборы мэра Омска будут проведены после перехода занимавшей этот пост с конца 2017 года Оксаны Фадиной на работу в Госдуму. Депутаты горсовета должны будут выбрать главу города из отобранных конкурсной комиссией претендентов.

"Большинство голосов в результате голосования набрал Шелест Сергей Николаевич. Второе место по количеству голосов - Ефименко Аркадий Викторович", - сказала Герасимова.

Она отметила, что заявки на участие в выборах изначально подали 33 кандидата, из которых проверку документов прошли 27 претендентов. "Один кандидат, допущенный к конкурсу, не явился, таким образом мы послушали 26 человек (которые представили свои программы - прим. ТАСС)", - пояснила председатель комиссии.

Пятидесятидвухлетний Сергей Шелест закончил Акмолинский сельскохозяйственный институт и аспирантуру Омского государственного технического университета. С 2012 года был генеральным директором компании "Сибэнергосервис", с декабря 2013 по июль 2014 - заместителем министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. С 27 августа 2014 года - генеральный директор компании "Омскводоканал".

Сорокадвухлетний Аркадий Ефименко закончил Сибирский государственный университет физической культуры и спорта и Сибирскую академию государственной службы. С 2013 года возглавлял совет депутатов Марьяновского района, в феврале 2021 года стал главой этого района.

Фадина заняла пост мэра Омска в декабре 2017 года. Она стала первым главой города, который был избран депутатами горсовета, а не жителями Омска. До этого она возглавляла министерство экономики Омской области. В 2021 году она одержала победу на выборах депутатов Государственной думы в 141-м избирательном округе.