Рябков: Москве неизвестно об анонсированной Байденом встрече НАТО и РФ по Украине

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российская сторона не обладает деталями об анонсированной президентом США Джо Байденом встрече представителей РФ и НАТО по Украине. Об этом заявил журналистам в четверг замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Мне неизвестно ни о какой встрече, видел комментарии президента США [Джо Байдена] на эту тему. Исхожу из того, что форматы для продолжения обсуждения тех красных линий, о которых наше руководство говорило в последние дни, а также получение Россией максимально надежных правовых юридически обязывающих гарантий безопасности подлежат дальнейшему обсуждению", - сказал он.

Президенты РФ и США пока не назначили представителей, которые будут обсуждать чувствительные вопросы двусторонних отношений, заявил Рябков.

"Пока нет", - сказал замминистра.

Россия и США наметили определенное взаимопонимание в неключевых вопросах, касающихся виз, но сама проблема находится в глухом тупике, заявил Рябков.

"Есть несколько, я бы сказал, периферийных сюжетов в этой области, я бы сказал, неключевых, не главных, по которым, действительно, наметилось определенное взаимопонимание. Но этот факт не отменяет нашу общую оценку, что в целом данный блок вопросов находится в глухом тупике", - отметил он.

Ситуация по визовым вопросам в российско-американских отношениях становится все более тревожной, Госдеп намеренно вводит в заблуждение общественность России и США о некоем прогрессе на этом направлении, заявил замглавы МИД.

"Единичные, отдельные, фрагментарные аспекты объемнейшего визового досье, по которым удается находить взаимопонимание, не меняют общей весьма негативной и все более тревожной картины. Соответственно, мой вывод: Государственный департамент не первый день осознанно, осознанно вводит в заблуждение общественность и России, и Соединенных Штатов, делая вид, что там наметился какой-то серьезный прогресс", - отметил замминистра.