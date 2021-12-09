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Путин поговорил по телефону с Меркель

Президент РФ заверил, что экс-канцлера ФРГ всегда будут рады видеть в России
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поговорил в четверг по телефону с Ангелой Меркель, которая накануне завершила работу в качестве канцлера Германии.

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"Владимир Путин тепло поблагодарил Ангелу Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув ее значительный вклад в развитие российско-германских отношений", - отметили в пресс-службе Кремля.

В Кремле добавили, что Меркель со своей стороны выразила Путину признательность за совместную работу и пожелала успехов в налаживании диалога с новым главой германского правительства Олафом Шольцем. Путин же отметил, что Меркель всегда будут рады видеть в России.

В среду президент РФ направил Меркель телеграмму, в которой обратился к ней на "ты" и заверил в продолжении дружеского общения. Глава государства напомнил, что они с Меркель "постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций".

В последний раз Путин и Меркель очно виделись 20 августа, во время ее "прощального визита" в Москву. Это была их первая личная встреча с начала распространения коронавируса. При этом лидеры регулярно общались по телефону. Согласно данным на сайте Кремля, последние беседы Путина и Меркель в таком формате состоялись в ноябре, их ключевой темой был миграционный кризис на границах Белоруссии со странами Евросоюза.

Всего с 2005 года, когда Меркель возглавила германское правительство, у них с Путиным состоялось около 30 встреч в ходе взаимных визитов или в рамках международных мероприятий (еще 20 раз с канцлером ФРГ встречался Дмитрий Медведев, возглавлявший российское государство в 2008-2012 годах).

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Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияШольц, Олаф
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