Путин поговорил по телефону с Меркель

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поговорил в четверг по телефону с Ангелой Меркель, которая накануне завершила работу в качестве канцлера Германии.

"Владимир Путин тепло поблагодарил Ангелу Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув ее значительный вклад в развитие российско-германских отношений", - отметили в пресс-службе Кремля.

В Кремле добавили, что Меркель со своей стороны выразила Путину признательность за совместную работу и пожелала успехов в налаживании диалога с новым главой германского правительства Олафом Шольцем. Путин же отметил, что Меркель всегда будут рады видеть в России.

В среду президент РФ направил Меркель телеграмму, в которой обратился к ней на "ты" и заверил в продолжении дружеского общения. Глава государства напомнил, что они с Меркель "постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций".

В последний раз Путин и Меркель очно виделись 20 августа, во время ее "прощального визита" в Москву. Это была их первая личная встреча с начала распространения коронавируса. При этом лидеры регулярно общались по телефону. Согласно данным на сайте Кремля, последние беседы Путина и Меркель в таком формате состоялись в ноябре, их ключевой темой был миграционный кризис на границах Белоруссии со странами Евросоюза.

Всего с 2005 года, когда Меркель возглавила германское правительство, у них с Путиным состоялось около 30 встреч в ходе взаимных визитов или в рамках международных мероприятий (еще 20 раз с канцлером ФРГ встречался Дмитрий Медведев, возглавлявший российское государство в 2008-2012 годах).