Путин и Байден отметили необходимость согласования вопросов по НАТО с альянсом

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в разговоре отмечали необходимость согласования концептуально важных вопросов, связанных с НАТО, с коллегами США по Североатлантическому альянсу. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время разговора. Собственно, с обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том числе о которых шла речь, с другими странами тоже", - сказал Песков.

"Потому что говорится, действительно, о безопасности на континенте, говорится о неприемлемости для России продвижения НАТО на восток, и здесь, конечно, была оговорка со стороны американских визави о том, что это необходимо согласовать также с другими странами", - добавил пресс-секретарь.

Он добавил, что Путин и Байден не согласовали формат, в котором будет проходить обсуждение темы гарантий безопасности и неприемлемых для России красных линий. "Это так", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Речь шла о том, что две страны назначат представителей, которые будут обсуждать эти темы", - добавил он, комментируя информацию СМИ насчет обещанной Байденом встречи на высоком уровне между РФ, США и странами Европы для обсуждения этой тематики.