Песков заявил, что для защиты своих интересов России приходится отвечать на санкции

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. России приходится отвечать на любые санкции, чтобы защитить свои интересы. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля оставил без ответа вопрос, есть ли у Москвы проект встречных санкций РФ в отношении западных стран, если те введут новые рестрикции и ограничения. "Не считаю его [вопрос] корректным", - пояснил Песков.

Однако при этом он подчеркнул, что "на любые санкции отвечают либо зеркально, либо ассиметрично, но таким образом, чтобы защитить свои собственные интересы".