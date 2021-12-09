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Санкции в отношении России

Песков заявил, что для защиты своих интересов России приходится отвечать на санкции

Представитель Кремля оставил без ответа вопрос, есть ли у Москвы проект встречных санкций РФ в отношении западных стран, если те введут новые рестрикции и ограничения

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. России приходится отвечать на любые санкции, чтобы защитить свои интересы. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля оставил без ответа вопрос, есть ли у Москвы проект встречных санкций РФ в отношении западных стран, если те введут новые рестрикции и ограничения. "Не считаю его [вопрос] корректным", - пояснил Песков.

Однако при этом он подчеркнул, что "на любые санкции отвечают либо зеркально, либо ассиметрично, но таким образом, чтобы защитить свои собственные интересы".

Теги
РоссияСанкции в отношении РоссииПесков, Дмитрий Сергеевич
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