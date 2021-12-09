Путин проведет вечером международный телефонный разговор

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет вечером в четверг международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Уже в первой половине дня у Путина состоялся телефонный разговор с [бывшим канцлером ФРГ] Ангелой Меркель, такой прощальный телефонный разговор. Он поблагодарил ее за многолетнее сотрудничество и взаимодействие. Планируется вечером еще один международный телефонный разговор", - сказал Песков.

По его словам, Путин вернулся из Сочи в Москву и работает сейчас в Ново-Огарево. На четверг у него также запланировано заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека в режиме видеоконференции.

Песков напомнил, что мероприятие предполагает достаточно свободную повестку: сначала выступит президент, затем он выслушает всех желающих.

"Думаю, что час-полтора мы будем в прямом эфире. Но полностью это невозможно, потому что мероприятие растянуто по времени. В любом случае, полная версия будет потом доступна на сайте Кремля", - добавил пресс-секретарь.