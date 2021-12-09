Захарова: переговоры по мирному урегулированию кризиса на Украине зашли в тупик

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Евросоюз включился в процесс милитаризации Украины, на этом фоне переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса зашли в тупик. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Недавно в процесс милитаризации Украины включился Евросоюз. 2 декабря Совет ЕС принял решение о выделении €31 млн на военно-техническую помощь вооруженным силам Украины. Данное решение никак не способствует миру в Донбассе. На этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик", - сказала она.

Россия призывает украинские власти отказаться от саботажа минских соглашений и рассчитывает, что страны Запада будут стимулировать Киев их выполнять, заявила Захарова.

"Мы призываем Киев отказаться от саботажа Минских соглашений, прекратить массовые нарушения прав человека, обеспечить неукоснительное соблюдение верховенства закона. Мы рассчитываем, что наши западные партнеры, а также профильные международные организации будут стимулировать украинские власти к выполнению этих приоритетных задач", - сказала она.

Украинские военные наращивают группировку на линии соприкосновения в Донбассе, пользуясь поддержкой НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ. "При поддержке стран НАТО, которые просто накачивают оружием Украину, находящуюся в состоянии гражданской войны, Киев наращивает группировку на линии соприкосновения в Донбассе", - сказала она, выразив обеспокоенность развитием событий на востоке Украины. По данным Захаровой, число нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта достигло почти 90 тыс. случаев.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток страны тяжелых вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику. Продолжается использование беспилотников", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.