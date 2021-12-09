Фадеев считает, что мигрантов-нарушителей надо высылать из России

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что нарушение мигрантами законодательства РФ, в том числе участие в массовых драках, должно приводить к их высылке из страны. Такое мнение он высказал на заседании СПЧ в четверг, которое проводит президент России Владимир Путин.

"Нарушение закона мигрантами, а в этом году были даже случаи массовых драк, должны вести к высылке", - сказал Фадеев.

По его словам, СПЧ выступает за миграционную политику в интересах как российских граждан, так и самих трудовых мигрантов. "С одной стороны, необходимо защитить права мигрантов. Привлечение работодателями работников без трудовых контрактов недопустимо - это оставляет работников-мигрантов вне правового поля. Кроме того, это искажает рынок труда и препятствует найму на работу граждан России", - отметил глава СПЧ.

По его словам, ходят слухи, что россияне якобы не хотят работать за такие зарплаты, которые получают мигранты. "Но зарплаты мигрантов в крупных городах уже в разы превышают средние зарплаты в некоторых российских регионах. Нужен глубокий и всесторонний анализ положения дел в трудовой миграции. Мы приветствуем подход московских властей, уже снижающих количество мигрантов на стройках, в первую очередь за счет роста производительности", - отметил Фадеев.

Он подчеркнул, что количество детей мигрантов в российских школах должно быть таким, чтобы это позволяло им глубоко адаптироваться к российской языковой и культурной среде. "Здесь нужны решения организационные и методические для тех школ, где много детей трудовых мигрантов", - уточнил Фадеев.