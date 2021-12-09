Захарова: РФ призывает полностью разморозить средства Фонда реконструкции Афганистана

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россия считает недостаточной меру Всемирного банка (ВБ) по разморозке части средств Фонда реконструкции Афганистана и призывает предоставить стране полный доступ к этим активам в размере $1,5 млрд. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы поддерживаем решение Всемирного банка о выделении Всемирной продовольственной программе ООН и ЮНИСЕФ $280 млн из замороженных средств целевого Фонда реконструкции Афганистана. Однако считаем предпринятую меру недостаточной, и призываем как можно скорее разморозить оставшиеся средства этого фонда, а это более $1 млрд", - отметила она.

По словам Захаровой, средства нужны Афганистану для налаживания нормальной экономической жизни, восстановления гражданской инфраструктуры, функционирования социально значимых объектов.

Всемирный банк 2 декабря принял решение передать двум учреждениям по оказанию гуманитарной помощи $280 млн из замороженных средств, предназначавшихся для поддержки Афганистана. 31 донор управляемого ВБ Фонда реконструкции Афганистана должен утвердить перевод средств, прежде чем они поступят во Всемирную продовольственную программу и Детский фонд ООН. Оба учреждения будут оказывать помощь Афганистану, чья экономика за последнее время серьезно пострадала.

Cовет ВБ также обсуждал перечисление до $500 млн из $1,5 млрд Фонда реконструкции Афганистана учреждениям по оказанию гуманитарной помощи.