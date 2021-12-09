Захарова: форум крымских татар в Турции докажет Украине отсутствие их притеснений в Крыму

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Форум культурно-гуманитарной связи крымско-татарских организаций Крыма с соотечественниками в Турции, который пройдет 10-12 декабря в Анкаре, докажет украинским властям отсутствие притеснения этого народа на полуострове. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы приветствуем факт проведения этого сугубо гуманитарного мероприятия и рассчитываем, что оно привлечет к себе внимание многочисленной крымско-татарской диаспоры Турции, а также позволит составить собственное впечатление о положении своих соплеменников в Крыму, - сказала она. - Мы уверены, что форум станет убедительным аргументом против упорно насаждаемого украинскими политиками мифа о якобы имеющих место в Крыму, как они любят говорить, "массовых притеснений крымских татар".

По словам Захаровой, консолидированные усилия дают результаты, как бы ни хотелось обратного недоброжелателям. "Информация о реальном положении дел на полуострове медленно, но верно пробивается сквозь цензуру, да и вообще прямую блокировку в западных СМИ и приближает к реальному восприятию того, что происходит, мировое сообщество", - отметила дипломат.