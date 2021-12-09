Рябков заявил, что РФ будет добиваться от США гарантий безопасности на западных рубежах

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Москва будет добиваться от Вашингтона выполнения требований относительно гарантий безопасности на западных границах РФ. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на круглом столе по состоянию российско-американских отношений в Совете Федерации.

"К сожалению, видим, что наши предостережения игнорируются, военная инфраструктура НАТО максимально к нам приближается. Именно поэтому президент России Владимир Путин поручил нашей дипломатии добиваться долгосрочных гарантий безопасности на западных российских рубежах, причем правовых и юридически обязывающих. Смысл в том, чтобы исключить любое дальнейшие продвижение НАТО на Восток и размещение угрожающих нам оружейных систем в непосредственной близости к территории России", - подчеркнул дипломат, слова которого приводит пресс-служба Совета Федерации. - Но мы со своей стороны не снимаем этот вопрос и будем добиваться выполнения наших требований".

Замглавы МИД назвал бессмысленным занятием расширение Вашингтоном антироссийских санкций, Москва адаптировалась к такому давлению. "Американская политика односторонних санкций выглядит, мягко говоря, странной. На начало декабря в разных американских ограничительных перечнях находятся 368 российских граждан и 578 организаций. Их бесконечное расширение, на наш взгляд, занятие совершенно бессмысленное, поскольку мы адаптировались к такому давлению, а оно бумерангом бьет по американскому бизнесу", - отметил он.

Рябков указал, что взаимный товарооборот РФ и США растет - за три квартала 2021 года объем увеличился на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а российский экспорт вырос на 66%.

"Мы за мирное сосуществование. Мы не хотим конфронтационности", - заключил Рябков.

Путин ранее призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России "надежных и долгосрочных гарантий безопасности". Москва будет настаивать в диалоге с Вашингтоном и его союзниками "на выработке конкретных договоренностей", исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории, подчеркнул президент. Он уточнил, что России "нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства".

7 декабря Путин и президент США Джо Байден провели переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа. Президенты договорились, что поручат своим представителям начать "предметные консультации по этим чувствительным вопросам".