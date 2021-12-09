Захарова: резолюция России и США способствует развитию международного диалога в сфере ИКТ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российско-американская резолюция по международной информационной безопасности, принятая 6 декабря на пленарном заседании 76-й сессии Генассамблеи ООН, формирует благоприятную основу для развития международного сотрудничества в этой сфере. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Документ, напомню, был разработан совместными усилиями России и США на основе российского проекта в духе женевских договоренностей лидеров наших стран. Этот документ был принят при беспрецедентном количестве соавторов - 108 государств. В документе приветствуется запуск созданной по российской инициативе новой рабочей группы ООН открытого состава, - указала она. - Российско-американская резолюция формирует благоприятную основу для дальнейшего конструктивного взаимодействия всего международного сообщества в рамках рабочей группы ООН открытого состава".

Как отметила Захарова, документ отражает ключевые подходы России к формированию системы международной информационной безопасности. Прежде всего речь идет о "необходимости предотвращения конфликтов в информационном пространстве, продвижении мирного использования информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), недопущении их применения в преступных, террористических целях, а также продолжении профильных глобальных переговоров при центральной роли ООН".

Более того, по словам дипломата, впервые в резолюции Генассамблеи ООН зафиксирована возможность разработки юридически обязывающих норм в сфере использования ИКТ. "С 13-17 декабря в Нью-Йорке состоится первая субстантивная сессия рабочей группы, в ходе которой совместными усилиями начнем выработку конкретных договоренностей и практических решений для достижения нашей общей цели - обеспечение открытой, безопасной, стабильной, доступной и мирной информационно-коммуникационной среды", - отметила Захарова.