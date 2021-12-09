Захарова: западное коммюнике по БиГ не способствует урегулированию в этой стране

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Коммюнике, принятое по итогам заседания 7-8 декабря руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине не способствует урегулированию и является примером открытого вмешательства в суверенные дела этой страны. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что встреча политических директоров стран - членов руководящего комитета состоялась без участия России. "Категорически отказались присоединиться к принятому 8 декабря коллегами по комитету итоговому коммюнике сараевской встречи. Считаем данный документ примером абсолютно неприкрытого вмешательства в дела суверенного государства, внутреннюю жизнь этой страны, примером грубого искажения реального положения дел и очередной попыткой навязать свои интересы народам Боснии и Герцеговины", - сказала она.

"Убеждены, что такого рода заявления лишь усугубляют спровоцированный извне политический кризис в Боснии и Герцеговине и никак не способствует налаживанию в этом государстве межэтнического диалога, взаимопонимания, формирования объединительной повестки", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва не теряет надежд, что руководящий комитет Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине все же вернется к консенсусному формату работы. "В этой связи сохраняем в нем полноправное членство", - добавила она.

27 мая послы стран руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине приняли решение о назначении Кристиана Шмидта новым высоким представителем в БиГ. Россия, входящая в комитет, выступила против такого решения. В настоящее время руководство Республики Сербской не признает легитимности Шмидта и намерено отозвать свое согласие на общую армию и общий судебный и прокурорский совет БиГ.