Захарова: "Саммитом за демократию" США строят широкую коалицию "своих против чужих"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вашингтон стремится сформировать широкую коалицию "своих против чужих", продвигая запланированный на 9-10 декабря формат "Саммита за демократию". Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что в самих американских СМИ в последние недели отмечается, что демократия в контексте соответствующего саммита используется как кодовое слово.

"Пароль "свой-чужой" в рамках комплексного противоборства США против России, Китая в попытке сдерживать наши страны, - пояснила она. - Для того чтобы проще определить и обозначить своих и чужих, вся эта история и придумана. Очевидно, что нынешняя администрация США стремится сколотить более широкую коалицию "своих" против "чужих". Как мы неоднократно говорили, взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах".

Официальный представитель назвала предложенное США мероприятие "новой игрой", призванной вовлечь как можно больше государств, которые "работали бы на интересы Вашингтона". "Это печально. Это новые разделительные линии, это новый вид сегрегации и еще одно свидетельство того, как вместо правовых основ нам предлагают некие непонятные правила, которые переписываются в зависимости от интересов одного государства, - резюмировала она. - Получается, что ошибки прошлого, за которые заплачена огромная цена, к сожалению, не станут той самой путеводной звездой, чтобы их не повторять в будущем. Все это мир уже проходил и заплатил очень дорогую цену за эти ошибки".

Власти Соединенных Штатов пригласили на "Саммит за демократию", который 9-10 декабря пройдет в формате видеоконференции, 110 государств и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань, однако в нем нет КНР, а также России, Турции, Египта и ряда других стран. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что цель этого мероприятия - "разделить людей, страны на демократические и недемократические".