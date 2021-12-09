Заседание формата "3+3" по Закавказью пройдет 10 декабря на уровне заместителей глав МИД

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что первое заседание платформы сотрудничества в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) по Южному Кавказу пройдет 10 декабря в Москве на уровне заместителей глав МИД.

"Да, могу это подтвердить. Мероприятие должно состояться на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств", - сказала она в четверг на брифинге.

"Завтра первое заседание консультативного регионального механизма для Южного Кавказа "3+3" должно пройти. Россию будет представлять заместитель министра иностранных дел нашей страны Андрей Руденко", - указала Захарова.

Дипломат уточнила, что представители Грузии были приглашены на это мероприятие, но они воздержались от участия в нем.

Ранее в четверг МИД Турции сообщил, что первое заседание платформы сотрудничества в формате "3+3", посвященное вопросам "обеспечения мира и стабильности" на Южном Кавказе, пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции и состоится 10 декабря в Москве.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в Закавказье ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган. Россия и Иран приветствовали эту идею, Грузия заявила о том, что не планирует участвовать в данной региональной инициативе, но предлагает свой формат переговоров Баку и Еревану для поддержания мира - в виде "тройки".