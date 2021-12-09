Рябков назвал бессмысленным занятием бесконечное расширение США антироссийских санкций

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал "бессмысленным занятием" расширение Вашингтоном антироссийских санкций, Москва адаптировалась к такому давлению.

"Американская политика односторонних санкций выглядит, мягко говоря, странной. На начало декабря в разных американских ограничительных перечнях находятся 368 российских граждан и 578 организаций. Их бесконечное расширение, на наш взгляд, занятие совершенно бессмысленное, поскольку мы адаптировались к такому давлению, а оно бумерангом бьет по американскому бизнесу", - отметил высокопоставленный дипломат, выступая на круглом столе в Совете Федерации по состоянию российско-американских отношений.

Рябков указал, что взаимный товарооборот РФ и США растет - за три квартала 2021 года объем увеличился на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а российский экспорт вырос на 66%.

"Мы за мирное сосуществование. Мы не хотим конфронтационности", - заключил Рябков.