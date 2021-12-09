МИД РФ: последние визовые инициативы ФРГ направлены на сегрегацию российского общества

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Германские власти выделяют некие целевые группы среди граждан РФ в своих инициативах по либерализации визового режима, тем самым они пытаются искусственно разделить российское общество. Москва предлагает налаживать контакты без сегрегации, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала информацию о намерении Берлина облегчить порядок получения виз для россиян "из важных целевых групп" в возрасте до 25 лет. "Все это подается как мера поддержки российского гражданского общества ввиду якобы масштабных ограничений гражданских и демократических свобод в нашей стране", - пояснила дипломат

"Не могут не вызывать недоумение попытки искусственно фрагментировать российское общество, выделять из него некие отдельные целевые группы - именно так это указано в этих материалах. Неясно, как будет распространяться этот порядок на молодых жителей, например, Крыма и Севастополя, которых, напомню, еэсовцы продолжают дискриминировать, отказывая в оформлении виз. Как мыслится авторам обеспечение принципов взаимности и режим поездок молодых немцев в Россию в возрасте до 25 лет?" - отметила Захарова, подчеркнув, что инициатива германской стороны ставит больше вопросов, нежели дает ответов.

"Если мысли германской стороны действительно обращены в сторону содействия контактам между людьми, то было бы, наверное, логично вернуться к проработке нашего предложения о заключении полноценного, без выделения каких-либо категорий, без сегрегации соглашения между Россией и Евросоюзом о безвизовых поездках граждан", - указала официальный представитель МИД РФ. Она напомнила, что работа над этим документом с 2014 года заблокирована Брюсселем, в связи с чем властям ФРГ было бы лучше обратиться в головной офис Евросоюза по этому вопросу, "если они заинтересованы в активизации контактов".

При этом Москва в качестве альтернативы, "которая несет подлинно партнерский характер", предлагает обсудить принятый по итогам форума "Петербургский диалог" в 2019 году меморандум о либерализации визового режима между Россией и ФРГ. Он, в частности, содержит призыв к взаимной отмене виз для граждан от 18 до 25-30 лет, участвующих в двусторонних программах сотрудничества. "Будем готовы обсуждать весь комплекс этих вопросов с германскими партнерами", - заключила Захарова.