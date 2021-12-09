Ольгу Кириллову избрали главой Мосгоризбиркома

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Председателем Московской городской избирательной комиссии избрана Ольга Кириллова. Соответствующее решение единогласно принято членами Мосгоризбиркома на заседании в четверг, передает корреспондент ТАСС.

В заседании принимают участие все ранее назначенные мэром столицы и депутатами Мосгордумы 14 членов Мосгоризбиркома с правом решающего голоса. Для выборов председателя, зампредседателя и секретаря комиссии была сформирована счетная комиссия.

Кандидатура Кирилловой была ранее предложена Центральной избирательной комиссией. Ее фамилия была единственной в бюллетенях для избрания председателя Мосгоризбиркома.

Новый состав МГИК

Депутаты Мосгордумы утвердили семь членов Мосгоризбиркома 24 ноября. Еще семерых назначил мэр Москвы Сергей Собянин, чей указ был опубликован в понедельник. Решения были приняты на основании предложений ЦИК, политических партий, общественных объединений, муниципальных собраний и городской комиссии предыдущего состава.

Так, членами избирательной комиссии на пять лет назначены Юрий Ермолов, являвшийся ранее председателем Мосгоризбиркома, его бывший заместитель Дмитрий Реут и экс-секретарь комиссии Владимир Попов, а также ранее действующие члены избиркома с правом решающего голоса Евгений Андриенко, Станислав Вавилов, Николай Геращенко, Вячеслав Дунаев, Ольга Кириллова (председатель), Рима Кузнецова, Александр Ноздрин, Фаяс Халилулин. Кроме того, в состав Мосгоризбиркома были назначены Игорь Аленькин, Ольга Кудрявцева и Марина Прозорова.

Срок полномочий предыдущего состава Мосгоризбиркома истек 8 декабря. Новый состав комиссии избран на пять лет. В состав комиссии могут входить не более семи членов, являющихся государственными или муниципальными служащими, а также не менее четырех кандидатур на основе предложений политических партий.