Захарова: СНГ останется территорией дружбы и доверительного диалога в новом десятилетии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что в новом десятилетии Содружество Независимых Государств (СНГ) останется территорией дружбы и доверительного диалога.

Она напомнила, что в этом году отмечается 30-летие образования СНГ и отметила, что РФ рассматривает Содружество в качестве успешной региональной международной организации и удобной платформы для обмена мнениями по самому широкому кругу вопросов - от политики и экономики до безопасности, образования и культуры. "Убеждены, что в новом десятилетии СНГ продолжит оставаться территорией дружбы, доверительного диалога на благо народов наших стран и, конечно, стабильности в регионе", - сказала Захарова в четверг на брифинге.

"Мы намерены и далее прилагать усилия для углубления внешнеполитической координации в рамках СНГ, повышения эффективности Содружества и авторитета на международной арене", - добавила она.

Дипломат также подчеркнула, что охватившая весь мир пандемия коронавируса не только не снизила динамику контактов стран СНГ, но и придала им новый импульс. "Организация оперативно среагировала на этот вызов благодаря солидной договорно-правовой базе в области здравоохранения, слаженной работе органов отраслевого сотрудничества", - сказала она.

Официальный представитель МИД назвала СНГ отличным примером того, как страны могут объединяться, работать совместно, продвигать взаимовыгодные проекты и преодолевать совместно испытания, сохраняя при этом суверенитет и национальные интересы.