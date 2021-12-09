Захарова: РФ настроена на конструктивное взаимодействие с новым правительством Германии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает на прагматичное и созидательное сотрудничество с новым правительством Германии. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы неизменно заинтересованы в конструктивных отношениях с Германией, которые были бы основаны на принципах взаимоуважения, равенства, учета интересов друг друга. В этой связи мы надеемся наладить созидательную и прагматичную совместную работу с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, федеральным министром иностранных дел этой страны Анналеной Бербок и всеми остальными членами немецкого кабинета министров, - отметила дипломат. - Будем оценивать новый кабинет министров Германии по его конкретным шагам".

Захарова указала, что Москва пока не получала от немецкой стороны предложений провести встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с новой главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, Россия открыта для такого диалога.

По ее словам, в дипведомстве внимательно ознакомились с коалиционным соглашением, на основе которого собирается действовать новый кабмин Германии. "Мы выделили для себя зафиксированный тезис о глубине и разнообразии российско-германских отношений, а также выраженный настрой на взаимодействие с нашей страной. Другие пассажи, с содержанием которых мы согласиться не можем, тоже увидели, но все-таки отдаем приоритет первому блоку", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее в среду социал-демократ Олаф Шольц официально стал новым канцлером Германии. За него отдали голоса 395 депутатов Бундестага (парламента ФРГ), против высказались 303 парламентария. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу официальную грамоту о назначении канцлером, и он принял присягу вместе с членами своего кабинета министров.