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Захарова назвала фейком публикацию в СМИ об отзыве посла России из Армении

По словам официального представителя МИД РФ, Сергей Копыркин продолжает работать в республике и "выполнять поставленные руководством страны на этом направлении задачи"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сообщение армянской газеты "Грапарак" о якобы готовящемся отзыве посла России в Ереване Сергея Копыркина обратно в Москву на фоне неудовлетворительной работы является дезинформацией, российская сторона ждет опровержения. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Дадим им срок до послезавтра - может быть, они уже сдали номер сегодня в печать, - но уж послезавтра они должны опубликовать опровержение, потому что они напечатали фейк, - указала дипломат. - Это неправда, это дезинформация".

По словам Захаровой, российский посол продолжает работать в республике и "выполнять поставленные руководством страны на этом направлении задачи".

Теги
АрменияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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