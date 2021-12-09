Захарова назвала фейком публикацию в СМИ об отзыве посла России из Армении

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сообщение армянской газеты "Грапарак" о якобы готовящемся отзыве посла России в Ереване Сергея Копыркина обратно в Москву на фоне неудовлетворительной работы является дезинформацией, российская сторона ждет опровержения. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Дадим им срок до послезавтра - может быть, они уже сдали номер сегодня в печать, - но уж послезавтра они должны опубликовать опровержение, потому что они напечатали фейк, - указала дипломат. - Это неправда, это дезинформация".

По словам Захаровой, российский посол продолжает работать в республике и "выполнять поставленные руководством страны на этом направлении задачи".