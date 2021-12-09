Лавров: эгоистичный подход Запада не способствует решению многих мировых проблем

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Эгоистичный подход западных стран в мировой политике не способствует решению множества проблем и ведет к появлению новых разделительных линий. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова к читателям сборника интервью членов Российского совета по международным делам (РСМД) "10 лет в глобальном мире".

Министр подчеркнул, что страны Запада пытаются сохранить ускользающее доминирование и подменить общепризнанные нормы международного права, включая Устав ООН, пресловутым "порядком, основанным на правилах".

"Очевидно, что такой эгоистичный подход не способствует поддержанию взаимного доверия во имя решения многочисленных проблем современности - от международного терроризма и транснациональной преступности до изменения климата и дефицита пресной воды. Наоборот, ведет к появлению новых разделительных линий, реидеологизации и милитаризации международной жизни, опасным рецидивам "блокового мышления", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ указал, что процесс формирования более справедливого, демократичного и поэтому устойчивого многополярного мироустройства принял необратимый характер. "Укрепляют свои позиции новые мировые центры, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке. Эти динамично развивающиеся государства не копируют западную ультралиберальную модель, проводят независимую политику с опорой на суверенитет и культурно-цивилизационную самобытность. И на этой основе добиваются впечатляющих успехов в самых разных областях", - добавил он.

Россия, по словам Лаврова, при любых обстоятельствах продолжит проводить самостоятельный, независимый внешнеполитический курс. "Одновременно остаемся одним из ключевых гарантов созданной по итогам Второй мировой войны международно-правовой ооноцентричной архитектуры, - обратил внимание министр. - Не на словах, а на деле вносим существенный вклад в упрочение глобальной безопасности во всех ее измерениях с использованием прежде всего политико-дипломатического инструментария на основе неукоснительного соблюдения международного права".

"На оздоровление ситуации в мире нацелены наши многочисленные конструктивные инициативы, включая идею президента России Владимира Путина о созыве саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН для достижения договоренностей о совместных действиях по снижению международной напряженности в духе коллективного лидерства ведущих держав. В числе приоритетов и реализация инициативы главы российского государства о формировании Большого Евразийского партнерства - нового общеконтинентального интеграционного контура, открытого для всех стран и межгосударственных объединений Европы и Азии", - констатировал Лавров.