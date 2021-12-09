МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о распорядке работы депутатов в весеннюю сессию.

Согласно документу, весенняя сессия Госдумы продлится с 10 января по 31 июля 2022 года. При этом первую неделю депутаты будут работать с избирателями в регионах, недели пленарных заседаний начнутся с 17 января.

Согласно распорядку, в весенней сессии запланировано 20 пленарных недель и семь региональных. Кроме того, у депутатов также запланирован отпуск, который будет разделен на две части.

"Предусмотрено две части отпуска - первая часть отпуска у депутатов начинается со 2 мая и продлится две недели, вторая, самая большая часть отпуска у нас запланирована на лето, с 1 августа по 29 августа. После отпуска до 11 сентября мы работаем в регионах", - отметил в ходе пленарного заседания глава комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Виктор Пинский. В весеннюю сессию 2020 и 2021 годов депутаты отказывались от краткосрочного отпуска в мае в связи с пандемией.