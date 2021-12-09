МИД РФ рассчитывает на пересмотр позиции Европы по проблеме беженцев после решения ЕСПЧ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Москва надеется, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по находящимся на территории Польше мигрантам поспособствует пересмотру европейскими партнерами своего отношения к проблеме беженцев. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующее решение ЕСПЧ.

"Мы приветствуем все предпринимаемые международным сообществом шаги, которые направлены на улучшение положения обездоленных людей, которые оказались на границе Польши и которые ищут в благополучной Европе убежище от войны, от разрухи в своих странах. Хочется верить, что указанное решение ЕСПЧ сможет побудить наших европейских партнеров пересмотреть свое отношение к проблеме беженцев, вернуться к исполнению своих обязательств, которые декларировали так громко и которые они использовали для поучения других", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, Россия также рассчитывает, что Варшава откажется от силовых действий в отношении людей, которые и без того находятся в тяжелой жизненной ситуации и начнет выполнять обязательства в области прав человека.

Дипломат указала, что решение ЕСПЧ весьма симптоматично.

Кроме того, Захарова вновь привлекла внимание к обращению с мигрантами со стороны польских пограничников. "Как вы знаете, мы неоднократно комментировали, привлекали внимание так называемой цивилизованной Европы, которая выступает постоянно поборником принципов гуманизма, прав человека, мы обращали внимание на крайне жестокое обращение польских пограничников, военных с мигрантами. Я думаю, что это уже все видели: среди мигрантов, беженцев очень много женщин и детей. Множественные случаи применения против них спецтехники, спецсредств: это и слезоточивый газ, и прожекторы, и водометы, и служебные собаки, даже до этого дошло. XXI век, первая четверть, страны, именующие себя цивилизованными, применяют против гражданского населения, беженцев, мигрантов светошумовые гранаты и взрыв-пакеты. Все это было задокументировано профильными структурами Организации Объединенных Наций, Совета Европы, были эти факты зафиксированы и агентством Евросоюза "Фронтекс", - отметила дипломат.

Захарова добавила, что вместо того, чтобы добиться от своего союзника исполнения международных обязательств "в европейских столицах по отдельности и в Брюсселе в целом, в евроинститутах предпочитают просто закрывать глаза на эту ситуацию, на бедственное и крайне тяжелое положение беженцев, отказывая им в самой возможности попытаться реализовать свое право на убежище, тем более им так долго и так красочно рассказывали о преимуществах западного образа жизни, заманивали воспользоваться всеми благами, включая пособия".

Захарова также указала на двойные стандарты, которые наблюдаются в подходах профильных структур ООН. "Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заставляет Таджикистан, который приютил уже около 6 тысяч афганских беженцев, принимать больше, причем делать это за свой счет и размещать их в семьях. При этом от Душанбе требуется выполнять обязательства о допуске даже соискателей убежища. В отношении Варшавы таких призывов не звучало", - пояснила она.

В понедельник стало известно, что ЕСПЧ постановил, что мигранты, находящиеся на территории Польши и обратившиеся в ЕСПЧ, не могут быть высланы в Белоруссию. По некоторым обращениям ЕСПЧ также принял решение, что мигранты должны быть обеспечены продуктами питания, водой, а также должны получать необходимое медицинское обслуживание.